Британский банк HSBC начал поиски нового CEO

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc начал поиски нового главного исполнительного директора после решения нынешнего CEO Ноэля Куинна покинуть свой пост и склоняется к выбору нового главы из списка внутренних кандидатов.

Куинн, занимающий должность CEO HSBC более четырех лет, объявил, что намерен уйти в отставку, чтобы посвятить больше времени частной жизни. Он останется на своем посту до тех пор, пока совет директоров банка не найдет ему преемника.

Основными претендентами на пост CEO теперь являются главный финансовый директор банка Жорж Эльхедери, а также Нуно Матос, возглавляющий направление обслуживания состоятельных клиентов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

HSBC нанял внешнюю службу по подбору персонала для сравнения этих двух внутренних претендентов на пост CEO с внешними кандидатами, отмечают источники.

Они предупреждают, однако, что процесс поиска преемника Куинна только начался и совет директоров может пойти в другом направлении.

Председатель совета директоров HSBC Марк Такер ранее заявил, что рассчитывает завершить процесс поиска нового CEO во второй половине текущего года.

Акции HSBC в Лондоне подорожали на 10% с начала 2024 года.