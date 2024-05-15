Импорт золота в Индию в апреле вырос до $3,1 млрд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Индия в апреле 2024 года импортировала золота на $3,115 млрд. Об этом говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 3,1 раза больше, чем в апреле прошлого года, и в 2 раза больше, чем в марте текущего. Но в марте, отмечала ранее аналитик World Gold Council Кавита Чако, на объемы импорта, вероятно, повлияли скачок цен и рост предложения вторичного металла.

Чако прогнозировала, что высокие цены, сокращение количества свадеб и ограничения, связанные со всеобщими выборами, будут и дальше ограничивать потребительский спрос, но стабилизация цен в преддверии дня Акшая Тритья может облегчить ситуацию. Также, по мнению аналитика, динамика цен на золото может стимулировать инвестиционный спрос.

Всего за первые 4 месяца года импорт золота в Индию составил $12,706 млрд, что в 1,7 раза больше результата соответствующего периода прошлого года.

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,581 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном – на 16%.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.