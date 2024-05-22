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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Индия не собирается закупать российское зерно

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Индия пока не планирует открывать рынок для импорта российского зерна, фокус нацелен на экспорт индийских производителей, сообщил журналистам посол Индии в России Винай Кумар.

"Мы хотим экспортировать собственную пшеницу, Индия сама по себе - экспортер (...). Ее цель - самим экспортировать", - сказал он.

Посол подчеркнул, что при необходимости ограничения на поставки российского зерна будут сняты, однако пока такой необходимости нет.

Индия Винай Кумар
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