Чистый объем заказов Ubisoft в IV финквартале вырос более чем вдвое

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чистый объем заказов французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA в четвертом квартале 2023-24 финансового года вырос более чем вдвое благодаря успеху франшиз Assassin's Creed и Rainbow Six и превзошел ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, заказы в январе-марте составили 872,7 млн евро по сравнению с 313,2 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha экспертов предполагал показатель на уровне 782 млн евро.

По итогам 2023-24 фингода операционная прибыль компании составила 313,6 млн евро против убытка в 585,8 млн евро годом ранее, скорректированная прибыль – 401,4 млн евро против убытка в 500,2 млн евро. Объем заказов увеличился на 33,5% до 2,321 млрд евро.

Ubisoft в текущем квартале планирует получить заказы на сумму около 275 млн евро, а по итогам всего фингода зафиксировать "уверенный подъем" данного показателя. Также ожидается небольшой рост скорректированной операционной прибыли.

Котировки акций компании выросли на 0,7% в среду. Капитализация Ubisoft с начала текущего года увеличилась менее чем на 1% (до 2,9 млрд евро), в то время как французский фондовый индекс CAC 40 прибавил 9,2%.