Акции Ubisoft подешевели до минимума за 10 лет на ухудшении годового прогноза

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Французский разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment ухудшил прогнозы на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2025 года, из-за отложенного релиза игры "Assassin's Creed Shadows" и слабых продаж "Star Wars Outlaws".

Акции компании дешевеют почти на 21% на торгах в четверг и торгуются на минимуме за 10 лет. Капитализация Ubisoft с начала текущего года рухнула на 60%.

Как сообщила Ubisoft, скорректированная операционная прибыль в текущем финансовом году, как ожидается, будет примерно равна нулю, а общий уровень заказов - аналог выручки - составит порядка 1,95 млрд евро (в прошлом году - 2,32 млрд евро).

Игра "Assassin's Creed Shadows", премьера которой ожидалась 15 ноября, будет доступна 14 февраля 2025 года. Такое решение руководство приняло для доработки игры из-за прохладного приема "Star Wars Outlaws" по вселенной "Звездных войн".