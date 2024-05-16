Венгрия и Словакия заблокировали ответ ЕС на принятие Грузией закона об иноагентах

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Лидеры Словакии и Венгрии заблокировали заявление ЕС относительно принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", заявила парламентский советник европейской партии зеленых в Европарламенте Тамара Гагулашвили.

"Да, это подтверждено из достаточно надежных источников, что письменное заявление Совета ЕС было заблокировано лидерами этих двух стран", - сказала она в эфире грузинского телеканала.

По этой причине заявление было сделано в среду от имени Еврокомиссии, добавила Гагулашвили.

В Грузии почти месяц идут протесты против принятого парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". Политическая оппозиция страны считает этот закон пророссийским. Евросоюз и США выступили с резкой критикой закона и призвали власти страны отказаться от его принятия. Западные лидеры предупреждают, что он может закрыть Грузии путь в ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон.