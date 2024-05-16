Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Венгрия и Словакия заблокировали ответ ЕС на принятие Грузией закона об иноагентах

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Лидеры Словакии и Венгрии заблокировали заявление ЕС относительно принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", заявила парламентский советник европейской партии зеленых в Европарламенте Тамара Гагулашвили.

"Да, это подтверждено из достаточно надежных источников, что письменное заявление Совета ЕС было заблокировано лидерами этих двух стран", - сказала она в эфире грузинского телеканала.

В миреВ правящей партии Грузии заявили о попытках извне устроить в стране революциюЧитать подробнее

По этой причине заявление было сделано в среду от имени Еврокомиссии, добавила Гагулашвили.

В Грузии почти месяц идут протесты против принятого парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". Политическая оппозиция страны считает этот закон пророссийским. Евросоюз и США выступили с резкой критикой закона и призвали власти страны отказаться от его принятия. Западные лидеры предупреждают, что он может закрыть Грузии путь в ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон.

ЕС Венгрия Словакия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьера Словакии прооперировали, операция прошла успешно

В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве сектора Газа

В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве сектора Газа

Дебаты Байдена и Трампа запланированы на 27 июня и 10 сентября

Состояние премьера Словакии после покушения оценили как угрожающее жизни

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });