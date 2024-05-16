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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Акции грузинских компаний на LSE продолжают дешеветь на фоне кризиса в Грузии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Акции грузинских компаний, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE), продолжили ltitdtnm в четверг утром после сильного падения накануне.

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По данным биржи на 11:20 по Москве, цена акций Bank of Georgia Group упала по сравнению с ценой на закрытие торгов 15 мая на 1%, до 40,65 фунта стерлингов за 1 акцию. Цена акций TBC Bank Group снизилась на 1,7%, до 24,86 фунта стерлингов, стоимость акций Georgia Capital (инвесткомпания, второй ключевой актив Bank of Georgia Group Plc) упала на 5%, до 9,36 фунта стерлингов за акцию.

15 мая, в день, который грузинские эксперты назвали "черной средой" для котирующихся на LSE акций грузинских банков, цена акций Bank of Georgia Group упала на 13%, TBC Bank Group - на 14,2%, Georgia Capital - на 9,6%.

Снижение стоимости акций грузинские эксперты связывают с принятием парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния", который политическая оппозиция страны считает пророссийским. Евросоюз и США выступили с резкой критикой закона и призвали власти страны отказаться от его принятия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Парламентское большинство в свою очередь заявило о намерении преодолеть вето президента.

LSE Евросоюз Саломе Зурабишвили Грузия TBC Bank Group Bank of Georgia Group Georgia Capital
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