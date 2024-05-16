Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай намерены оставаться надежными партнерами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "в новом походе" мы намерены как всегда быть с РФ доверительными друзьями и надежными партнерами.

"Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений Китая и России. За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер напомнил, что за эти годы встречался с Путиным не меньше 40 раз. "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", - сказал председатель КНР. Он подчеркнул, что устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире.

"В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - заключил китайский лидер.