Путин назвал своевременным решение перевести расчеты с Китаем в нацвалюты

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Около 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе президент России Владимир Путин.

"За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях", - сказал он.

По его словам, мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение "обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты".

"Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены", - сказал президент.

Путин поблагодарил председателя КНР за приглашение, заметив, что эта встреча дает возможность в разных форматах обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент России отметил, что между главами правительств России и Китая налажено тесное и деловое взаимодействие, такое же сотрудничество осуществляется в рамках пяти межправкомиссий на уровне вице-премьеров и 80 подкомиссий и рабочих групп.

"К визиту подготовлен целый ряд новых документов, в частности совместное заявление глав государств, охватывающее основные аспекты нашего сотрудничества, пакет межведомственных и корпоративных договоренностей. Все эти документы предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации", - сказал Путин.

Россию и Китай, по его словам, объединяет общность задач национального развития и обеспечение совместного процветания на принципах взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды.

"В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества", - сказал Путин в самом начале встречи и напомнил, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороший показателей в 227 млрд долларов.

Президент назвал Китай главным партнером России в торгово-экономической сфере. "Россия по итогам прошлого года вышла на четвертое место в списке стран - торговых партнеров КНР. Свою роль в этом напрямую сыграло утверждение по итогам вашего визита в Москву в марте 2023 года Плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал он и в числи приоритетов назвал энергетику, промышленность, сельское хозяйство.

"Мы сейчас по дороге об этом уже начали говорить", - уточнил Путин. Отдельно президент отметил сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктурного строительства и транспорта. "Расширяются гуманитарные контакты. В соответствие с нашей договоренностью в 2024-2025 годах проведем перекрестные Годы культуры России и Китая", - сказал российский лидер.