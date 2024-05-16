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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Индия в марте импортировала максимальный объем СПГ за постковидную эпоху

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Индия в марте 2024 года импортировала 2,304 млн тонн сжиженного природного газа, что на 20% больше, чем в марте 2023 года (1,924 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности.

Это максимальный уровень за последние 41 месяц - с октября 2020 года.

Средняя цена импорта сложилась на уровне $393 за тысячу кубометров после $422 в феврале. Покупательная способность Индии чутко реагирует на снижение мировых цен.

Почти половину общего объема поставил Катар - 1,07 млн тонн; далее следуют Ангола, ОАЭ и Камерун.

Прямых поставок СПГ из России в Индию в марте не было. Пришло два груза из Камеруна. Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется по другим адресатам.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году потребление природного газа в Индии увеличится на 7% благодаря повышению спроса со стороны промышленности (включая сектор минеральных удобрений), сильного потребления в энергетике, а также в связи с развитием локальной распределительной инфраструктуры.

За три месяца с начала 2024 года Индия нарастила импорт СПГ на 39% - до 6,6 млн тонн.

Индия СПГ
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