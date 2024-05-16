ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Европейские страны уязвимы перед лицом геополитических рисков и рисков высоких процентных ставок из-за слишком высокого уровня государственного долга, говорится в выходящем два раза в год отчете о финансовой стабильности Европейского центрального банка.

Многие страны ЕС все еще до конца не завершили реализацию стимулирующих мер, принятых для поддержки потребителей и компаний от последствий пандемии коронавируса и энергетического кризиса, отметил ЕЦБ.

Сочетание "высокой долговой нагрузки и мягкой фискальной политики" может отпугнуть инвесторов, что, в свою очередь, "еще сильнее повысит стоимость заимствований и негативно повлияет на финансовую стабильность", говорится в документе.

Также ЕЦБ предупредил о рисках еще большего смягчения налогово-бюджетной политики в преддверии выборов, которые пройдут в ближайшие два года – в Европарламент, а также в Германии, Австрии и Бельгии.

В целом риски в финансовой системе снизились в последние месяцы, а задолженность домохозяйств и предприятий опустилась до уровней, наблюдавшихся до пандемии, отмечается в отчете.

Экономическая активность, как ожидается, будет расти в ближайшие пару лет, в том числе благодаря устойчивому рынку труда, низкой инфляции и ожидаемому снижению ключевых ставок ЕЦБ. В то же время "структурные вызовы... негативно влияют на производительность труда и экономический рост".

Прогноз для экономики еврозоны остается "хрупким", а "финансовые рынки остаются уязвимыми перед лицом возможных шоков". Сейчас оптимизм инвесторов высок благодаря ожиданию скорого снижения ставок, но это "настроение может резко измениться", говорится в документе.

На заседании в апреле ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки, в том числе ставку по депозитам на уровне 4%, ставку по кредитам – на уровне 4,5%. Аналитики и участники рынка ожидают, что первое снижение ставки может последовать уже в июле.