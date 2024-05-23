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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Зампред ЕЦБ заявил, что размер первого снижения ставок составит 25 б.п.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк понизит основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, когда примет решение это сделать, заявил австрийской газете Oberosterreichische Nachrichten заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Мы придерживаемся ответственного подхода, который предусматривает снижение на 25 б.п.", - сказал он.

ЕЦБ в апреле сохранил неизменными все три основные процентные ставки, в том числе базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. Следующее заседание состоится 6 июня.

Рынок ждет двух или трех снижений ставок ЕЦБ в текущем году, при этом Гиндос отметил, что руководство регулятора не имеет четкого плана с конкретным числом снижений.

"Есть высокая степень неопределенности, - сказал он. - Мы не принимали решений относительно числа снижений ставок или относительно их размера. Мы будем смотреть на поступающие экономические данные".

ЕЦБ Луис де Гиндос
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