Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

США ввели санкции против двух россиян и трех компаний в РФ за военные связи с КНДР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) добавила в санкционные списки двух граждан РФ и три структуры по обвинению в причастности к военному сотрудничеству РФ и КНДР.

"Эти действия направлены на выполнение целей администрации США по созданию помех и по разоблачению поставок вооружений между КНДР и Россией", - говорится в пресс-релизе OFAC.

Согласно документу, санкции вводят против Рафаэля Газаряна, который использовал в этих целях базирующиеся в России компании ООО "Транс Капитал" и ООО "Рафорт"; а также против Алексея Буднева и возглавляемой им компании ООО "Технология".

В OFAC напомнили, что санкции предусматривают заморозку всего имущества и долей в имуществе этих лиц на территории США. Заморозке подлежат любые иные структуры, на 50 и более процентов принадлежащие данные лицам. Без особого разрешения OFAC всем американцам, а также лицам на территории США запрещены транзакции с этими подсанкционными лицами. Финансовые институты и физические лица, которые вовлечены в сделки с ними, также могут подпасть под ограничительные меры.

США Рафаэль Газарян Алексей Буднев ООО "Транс Капитал" ООО "Рафорт" ООО "Технология"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершилась

В МВД Словакии заявили, что стрелявший в Фицо действовал в одиночку

В МВД Словакии заявили, что стрелявший в Фицо действовал в одиночку

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

Болгария потребует от "Газпрома" компенсации за прекращение поставок газа

Задержанному после покушения на премьер-министра Фицо предъявили обвинения

Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

Акции грузинских компаний на LSE продолжают дешеветь на фоне кризиса в Грузии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });