США ввели санкции против двух россиян и трех компаний в РФ за военные связи с КНДР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) добавила в санкционные списки двух граждан РФ и три структуры по обвинению в причастности к военному сотрудничеству РФ и КНДР.

"Эти действия направлены на выполнение целей администрации США по созданию помех и по разоблачению поставок вооружений между КНДР и Россией", - говорится в пресс-релизе OFAC.

Согласно документу, санкции вводят против Рафаэля Газаряна, который использовал в этих целях базирующиеся в России компании ООО "Транс Капитал" и ООО "Рафорт"; а также против Алексея Буднева и возглавляемой им компании ООО "Технология".

В OFAC напомнили, что санкции предусматривают заморозку всего имущества и долей в имуществе этих лиц на территории США. Заморозке подлежат любые иные структуры, на 50 и более процентов принадлежащие данные лицам. Без особого разрешения OFAC всем американцам, а также лицам на территории США запрещены транзакции с этими подсанкционными лицами. Финансовые институты и физические лица, которые вовлечены в сделки с ними, также могут подпасть под ограничительные меры.