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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Австралия ввела санкции против 6 структур за военное сотрудничество РФ и КНДР

Австралия ввела санкции против 6 структур за военное сотрудничество РФ и КНДР
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Власти Австралии приняли решение добавить в санкционные списки еще шесть структур из-за их причастности к сотрудничеству РФ и КНДР в оборонной сфере, говорится в заявлении главы австралийского МИД Пенни Вонг.

"Австралия в координации с международными партнерами вводит адресные финансовые санкции против еще шести структур, связанных с поставками Северной Кореей оружия и сопутствующих материалов России", - приводятся ее слова из пресс-релиза МИД Австралии.

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В заявлении не указано, какие организации подпали под санкции Канберры.

В МИД отметили, что такие поставки нарушают резолюции СБ ООН, и пообещали продолжать работы с союзниками и партнерами для принятия мер против РФ и КНДР.

Накануне Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США пополнило санкционные списки двумя гражданами РФ и тремя структурами из-за обвинений в причастности к военному сотрудничеству РФ и КНДР.

Австралия КНДР РФ
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