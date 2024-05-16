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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу китайской провинции Хэйлунцзян – Харбин.

Этот город стал вторым для посещения президентом России в рамках его государственного визита в Китай.

В четверг у Путина в Пекине была большая программа, государственный визит начался с официальной церемонии встречи президента РФ председателем КНР Си Цзиньпином, затем лидеры двух стран провели переговоры в узком и широком составах.

От имени председателя КНР состоялся прием, после которого Путин и Си Цзиньпин посетили концерт, посвященный 75-летию установления дипотношений и старту перекрестных годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах.

Рабочий день завершился неформальной беседой Путина и Си Цзиньпина. Беседа лидеров за чаем проходила тет-а-тет в закрытом режиме, затем переговоры проходили в формате "1+4".

В пятницу в Харбине Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Центральным мероприятием программы в этом городе станет участие президента РФ в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках выставки пройдет краткая встреча Путина с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян.

Затем глава российского государства посетит Харбинский политехнический университет, где осмотрит музейную экспозицию, выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями вуза, а также ответит на их вопросы.

После этого Путин проведет традиционную итоговую встречу с российскими журналистами, которые освещают его визит в Китай.

Китай Харбин Владимир Путин
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