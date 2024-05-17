Путин в Харбине примет участие в открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в КНР посетит Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с несколькими регионами РФ.

Основным мероприятием второго дня госвизита президента РФ станет его участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Но начнется посещение Путиным Харбина с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Китая.

Как ранее рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, во время пребывания российской делегации в этом городе ее по поручению председателя КНР Си Цзиньпина будет сопровождать его заместитель Хань Чжэн.

В саму делегацию помимо президента, руководства федеральных органов власти и бизнеса войдут более двадцати глав субъектов РФ.

В ходе работы форума будет подписан ряд соглашений между регионами двух стран.

"На полях" ЭКСПО Путин пообщается с Хань Чжэном и руководством провинции Хэйлунцзян.

Еще одним пунктом программы президента в Харбине станет посещение местного политехнического университета. Там Путин осмотрит музейную экспозицию, выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями вуза, а также ответит на их вопросы.

По словам Ушакова, "будут заданы самые разные вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений".

Путин также посетит действующий православный храм Покрова пресвятой Богородицы.

Визит российского президента завершится традиционной встречей с российскими журналистами, которые будут сопровождать его в Китае.