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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

ВКС РФ уничтожили три горных лагеря боевиков в Сирии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация уничтожила три места базирования боевиков в горных массивах в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожено три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор", - сообщил замруководителя ЦПВС на брифинге в четверг.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, в результате которого ранен один сирийский военнослужащий.

Также Попов сообщил, что авиация коалиции во главе с США три раза нарушала Протокол деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по его информации, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt".

ВКС РФ Идлиб США Юрий Попов Сирия
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