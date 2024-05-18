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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Российские военные предупредили о готовящихся атаках боевиков в Сирии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщает, что боевики готовятся к атакам на позиции правительственных сил САР и российских военнослужащих при помощи БПЛА.

"По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих", - сказал замруководителя ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Попов на брифинге в субботу.

Он сообщил, что "командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики приняты необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций".

Кроме того, генерал-майор, сказал, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Попов.

По его словам, в районе Эт-Танф "за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale" и четырьмя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции"".

Сирия Юрий Попов США ЦПВС
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