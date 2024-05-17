Выручка Applied Materials во II финквартале превзошла прогноз

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 9%, выручка компании почти не изменилась, но оказалась лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 апреля, составила $1,72 млрд по сравнению с $1,58 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,06 с $1,86.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,09 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,99 на акцию.

Квартальная выручка Applied Materials составила $6,65 млрд против $6,63 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали, что этот показатель составит $6,54 млрд.

Доход подразделения полупроводниковых систем уменьшился на 1,5% до $4,901 млрд, сервисного бизнеса – увеличился на 7% до $1,53 млрд.

В минувшем квартале Applied Materials вернула акционерам $820 млн в виде дивидендных выплат и $266 млн за счет обратного выкупа акций.

Согласно прогнозу компании, в третьем финквартале ее скорректированная прибыль составит $1,83-2,19 на акцию, выручка – $6,65 млрд "плюс или минус $400 млн". Рынок в среднем прогнозирует показатели на уровне $1,98 на акцию и $6,59 млрд соответственно.

Акции Applied Materials подешевели на 1,2% на дополнительных торгах в четверг, несмотря на хорошую отчетность. С начала текущего года их стоимость выросла на 32%.