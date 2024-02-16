Applied Materials в I финквартале увеличила чистую прибыль на 18%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, в первом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 18%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль за квартал, который завершился 28 января, составила $2,019 млрд, или $2,41 в расчете на акцию, по сравнению с $1,717 млрд, или $2,02 на акцию, полученными за сопоставимый период предыдущего года. Скорректированная прибыль выросла до $2,13 с $2,03 на акцию.

Между тем выручка снизилась до $6,707 млрд с $6,739 млрд годом ранее. В том числе доходы подразделения полупроводниковых систем уменьшились на 5% и составили $4,909 млрд, сервисного бизнеса - повысились на 8%, до $1,476 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,9 на акцию при выручке в $6,48 млрд.

В прошедшем квартале Applied Materials вернула акционерам $266 млн в виде дивидендных выплат и $700 млн за счет выкупа своих акций.

Согласно прогнозу компании, ее скорректированная прибыль во втором финквартале будет находиться в диапазоне $1,79-2,15 на акцию, выручка составит $6,5 млрд "плюс-минус $400 млн". Эксперты прогнозируют прибыль в районе $1,80 на акцию.

Котировки акций Applied Materials на дополнительных торгах в четверг взлетели на 12% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 21,2% (до $155 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 12,7%.