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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Эстония застроит участок приграничной территории, который хотели обменять с РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение начать проектирование и строительство на участках земли, которые планировалось обменять с Россией, сообщил портал ERR.

"Министры иностранных дел России и Эстонии подписывали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в 2005 и 2014 году, однако они так и не были ратифицированы", -говорится в сообщении.

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"Тогда планировалось, что мы можем, например, получить так называемый "Саатсеский сапог". Как вы знаете, этот участок сейчас в руках России, и жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен мы должны были отдать такого же размера участок нашей земли где-то рядом с границей", - сказал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

"Теперь очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены", - заявил Ляэнеметс.

По его словам, в предыдущих планах по строительству границ учитывалось, что этот обмен когда-нибудь состоится, и для этого был выделен участок протяженностью 4,2 километра. "Сейчас же принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков", - заявил глава МВД.

Вокруг "Саатсеского сапога" будет построена новая дорога, которая позволит людям передвигаться по Эстонии, а не через территорию России, где нельзя останавливаться.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись под договором. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Тартус Эстония Лаури Ляэнеметс Саатсеский сапог
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