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Нацбанк Грузии опроверг возобновление работы финсектора страны с "Юнистримом"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Грузинские банки и микрофинансовые организации не возобновили сотрудничество с российской платежной системой "Юнистрим", говорится в заявлении Нацбанка Грузии, которое приводит ряд грузинских СМИ.

"Следует отметить, что ни один из зарегистрированных в Грузии коммерческих банков, микрофинансовых организаций или поставщиков платежных услуг не пользуется услугой быстрых платежей "Юнистрим". Напоминаем, что Минфин США включил российскую систему денежных переводов "Юнистрим" в список санкционированных лиц с июля прошлого года. С этого момента ни один из субъектов регулирования Нацбанка больше не обслуживает упомянутую систему", - подчеркивает регулятор.

Грузинская финансовая система, отмечает ЦБ, работает в полном соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Евросоюзом и Великобританией в отношении Российской Федерации. "Национальный банк, как регулятор финансового сектора страны, не допустит осуществления денежных переводов через попавшую под санкции компанию в финансовой системе Грузии", - заявляют СМИ со ссылкой на Нацбанк.

В частности, издание "Бизнес Грузия" сообщило, что крупнейшие грузинские банки – TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank опровергли информацию о возобновлении обналичивания денежных переводов через "Юнистрим".

В среду издание vestikavkaza.ru со ссылкой на заместителя главы правления "Юнистрим" Юлию Каверину сообщило, что платежная система снова заработала на территории Грузии.

"Совершать денежные переводы из России в Грузию вновь стало возможно с помощью платежной системы "Юнистрим". (...) С возобновлением возможности денежных переводов грузинам, проживающим на территории РФ, теперь станет проще финансово поддерживать своих родственников и близких", - привело издание слова Кавериной в ходе заседания российско-грузинского делового совета по развитию экономических отношений.

Летом 2023 года большая часть банков Грузии перестала работать с платежной системой "Юнистрим".

Грузия Юнистрим
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