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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"Юнистрим" возобновил переводы в Грузию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская платежная система "Юнистрим" снова заработала на территории Грузии, сообщило издание vestikavkaza.ru со ссылкой на заместителя главы правления компании Юлию Каверину.

"Совершать денежные переводы из России в Грузию вновь стало возможно с помощью платежной системы "Юнистрим". (...) С возобновлением возможности денежных переводов грузинам, проживающим на территории РФ, теперь станет проще финансово поддерживать своих родственников и близких", - сказала Каверина в ходе заседания российско-грузинского делового совета по развитию экономических отношений.

Летом 2023 года большая часть банков Грузии перестала работать с платежной системой "Юнистрим".

Юнистрим Грузия
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