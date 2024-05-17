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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Британский МИД объяснил санкции против "Восточной стивидорной компании"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Великобритания вводит санкции в отношении трех компаний из России и Северной Кореи, а также одного россиянина в связи с сотрудничеством Москвы и Пхеньяна в нефтяной сфере, сообщает британский МИД.

"Великобритания вместе с международными партнерами объявляет о новом пакете санкций, направленных против незаконного партнерства России и Северной Кореи по схеме "оружие в обмен на нефть", - говорится в пресс-релизе.

Под санкции, в частности, попали АО "Топливно-бункерная компания" и ее гендиректор Алексей Воротников, а также "Восточная стивидорная компания". Санкции ввели и против судоходной компании "Пэкъянсан" из КНДР.

Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на поездки, а также транспортные санкции.

Ранее о введении санкций против "Восточной стивидорной компании" сообщил британский регулятор OFSI.

OFSI Великобритания КНДР МИД Восточная стивидорная компания Алексей Воротников
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