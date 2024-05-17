Великобритания ввела санкции против "Восточной стивидорной компании"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, контейнерный терминал Global Ports в Приморье), сообщил британский регулятор, отвечающий за санкции, (Office of Financial Sancions Implementation, OFSI).

ООО "Восточная стивидорная компания" в феврале 2023 года было включено в санкционный список США.

"Глобал Портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Основной акционер "Глобал Портс" - группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".