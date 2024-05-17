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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Великобритания отказалась от расследования в отношении Microsoft

ЕК начала расследование против Meta

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) завершило проверку партнерства американской Microsoft Corp. с французским стартапом из сферы искусственного интеллекта (ИИ) Mistral и не нашло причин для начала официального расследования, говорится в сообщении регулятора.

CMA анализировало партнерство на предмет существенного снижения уровня конкуренции на британском рынке.

В свою очередь, Европейская комиссия (ЕК) потребовала от Microsoft к 27 мая предоставить информацию о рисках, связанных с использованием генеративного ИИ в поисковой системе Bing.

В четверг ЕК также сообщила о начале официального расследования в отношении Facebook и Instagram (информационные ресурсы Meta Platforms Inc., признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной). Расследование касается в том числе использования алгоритмов, которые "могут стимулировать у детей поведение с признаками зависимости", заявила комиссия.

Акции Microsoft дорожают на 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу, Meta – дешевеют на столько же.

CMA ЕК Великобритания ЕС Microsoft Mistral Meta
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