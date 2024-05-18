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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Страны СНГ намерены проводить ежегодные сборы по совершенствованию подготовки войск

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На прошедшем в Душанбе заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран Содружества согласовано проведение в следующем году совместного сбора, который должен заложить практику ежегодных совместных сборов со специалистами различных родов войск.

"На основе представленной информации подробно рассмотрены особенности подготовки штурмовых групп в боевых условиях, опыт совместной подготовки подразделений вооруженных сил государств - участников СНГ, основные направления совершенствования системы подготовки войск (сил) с учетом развития современных средств обучения и цифровизации, а также новые формы взаимодействия в области боевой подготовки и полевой выучки войск", - сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ в субботу.

"Руководители органов боевой подготовки договорились о проведении в следующем году совместного учебно-методического сбора с командирами учебных подразделений по методике подготовки младших специалистов для действий в пустынных условиях. По замыслу Координационного комитета, указанные сборы положат начало практике проведения ежегодных совместных сборовых мероприятий со специалистами различных родов войск и специальных войск", - говорится в сообщении.

Перечень совместных сборов будет включен в перспективный план деятельности Координационного комитета на период до 2030 года.

"В среднесрочной перспективе комитет планирует нарастить взаимодействие по внедрению в процесс боевой подготовки передового опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе специальной военной операции. В частности, министерством обороны Российской Федерации предложено развивать взаимодействие по подготовке специалистов армейской тактической стрельбы, тактической медицины и операторов FPV-дронов", - отметили в Исполкоме СНГ.

На прошедшем в Душанбе заседании председательствовал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев. В заседании приняли участие руководители органов боевой подготовки министерств обороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Очередное заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств - участников СНГ пройдет в 2025 году в Узбекистане.

СНГ
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