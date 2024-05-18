Загрязнение воздуха во втором по численности городе Гондураса 50 раз превысило нормы ВОЗ

Смог в Гондурасе Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения воздуха в Сан-Педро-Сула - втором по численности населения городе Гондураса - значительно ухудшился. Как напоминает The Guardian, город считается самым грязным на американском континенте. Ситуация осложняется лесными пожарами, климатическим кризисом и феноменом Эль-Ниньо.

По данным швейцарской организации IQAir, уровень загрязнения в Сан-Педро-Сула достиг "опасного уровня".

Так показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками достигли 249,1 мкг/м³. По стандартам ВОЗ этот показатель не должен превышать 5 мкг/м³.

Власти Гондураса повысили уровень опасности до максимального и рекомендуют жителям не открывать окна и не выходить на улицу. Школы будут временно закрыты.

Между тем уже на 20% выросло число пациентов с респираторными заболеваниями.

В последние дни в ряде городов Гондураса наблюдалась настолько сильная облачность, что самолеты меняли маршруты и приземлялись в соседних государства. Некоторые аэропорты страны прекратили прием рейсов полностью. Отмечается, что пилоты даже не видели ВПП в Сан-Педро-Сула.

Эксперты связывают ухудшение состояния воздуха с феноменом Эль-Ниньо, из-за которого растет температура воздуха, осадки выпадают реже, наблюдается засуха.

Из-за засушливой погоды ситуация с лесными пожарами резко осложнилась: в 2024 году зафиксировано 2,5 тыс. пожаров. В марте практически был уничтожен национальный парк "Тигр", который называют легкими столицы Тегусигальпы.