Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

Смог в Нью-Дели Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Только 14% городов мира смогли претворить в жизнь в 2025 году рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о допустимом уровне загрязнения воздуха, сообщает во вторник швейцарская компания IQAir, подготовившая ежегодный доклад о качестве воздуха.

"Только 14% городов мира выполнили рекомендации ВОЗ, согласно которым среднегодовая концентрация частиц PM2.5 не должна превышать 5 микрограмм на кубический метр", - говорится в пресс-релизе.

В 2024 году этот показатель составлял 17%.

В исследовании проанализировали данные из порядка 9,5 тыс. городов (143 стран и территорий). Допустимую концентрацию PM2.5 зафиксировали только в 13 странах и территориях: Австралия, Андорра, Бермудские острова, Виргинские Острова США, Гренада, Исландия, Новая Каледония, Панама, Пуэрто-Рико, остров Барбадос, остров Реюньон, Французская Полинезия, Эстония.

Городом с наименьшей концентрацией частиц PM2.5 назван Ньювудвилл в ЮАР.

В пятерку стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха вошли Индия, Бангладеш, Таджикистан, Чад, Демократическая Республика Конго (ДРК).

В Индии, Китае и Пакистане расположены 25 наиболее загрязненных городов. Так, в самом загрязненном городе мира Лони (индийский штат Уттар-Прадеш) концентрация частиц PM2.5 превышает рекомендации ВОЗ в 22 раза.

Частицы PM2.5 являются микрочастицами, которые попадают в воздух в результате сжигания ископаемого топлива. Через легкие они могут попасть в кровоток и повлиять на работу почти каждого органа в организме. Эти частицы могут быть связаны с широким спектром заболеваний, в том числе с сахарным диабетом и раком.