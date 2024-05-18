Польша предлагает создать "купол" систем ПВО в ЕС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Польша выступила инициатором создания "купола" систем ПВО в воздушном пространстве Евросоюза, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Безопасность Польши, помимо прочего, означает безопасное небо над Польшей (...) этот европейский купол, который Польша намерена построить с другими западными странами, с другими странами Европейского союза", - сказал польский премьер, которого цитируют польские СМИ.

"Мы являемся инициаторами создания этого европейского купола, потому что понимаем - после опыта Израиля, после опыта Украины, что одна страна не способна в одиночку справиться с усилиями по созданию безопасного купола, сохранению безопасного неба", - добавил Туск.

Он отметил, что в настоящее время Польша работает над "спутниковой составляющей", которая "станет частью большого проекта, который мы должны скоординировать с другими партнерами, - то есть безопасного купола".