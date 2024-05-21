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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Глава МИД ФРГ заявила, что Украине требуются дополнительные системы ПВО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев отметила острую необходимость Украины в дополнительных системах ПВО. Ее слова приводят европейские СМИ.

По ее словам, такие системы необходимы Украине для защиты от "града ракет и дронов".

С февраля 2022 года министр посещает Украину в восьмой раз. В МИД Германии сообщили, что цель визита - "заверить украинскую сторону в поддержке со стороны Германии и ЕС".

Анналена Бербок МИД ПВО Киев Украина Германия
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