Число жертв атаки на иностранных туристов в Афганистане выросло до шести человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате вооруженного нападения в Бамиане на иностранных туристов и сопровождавших их афганцев увеличилось до шести человек, сообщило в субботу информагентство Aamaj News со ссылкой на пресс-секретаря МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Матина Кани.

"В результате этого нападения погибли трое иностранных туристов и трое граждан Афганистана, семь человек, в том числе трое граждан Афганистана и четверо иностранных туристов, получили ранения", - говорится в сообщении.

Кани сообщил об аресте семи человек в связи с этим событием.

Стрельба по туристам и сопровождающим их лицам произошла в Бамиане накануне. "К сожалению, сегодня вечером в городе Бамиан произошла стрельба по населению", - написал Кани на своей странице в соцсетях.

МВД талибов сообщало о трех погибших иностранцах и афганце, а также о ранении семерых человек. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за это нападение.

Бамиан является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает внимание иностранных туристов. Город также известен природной красотой и является популярным местом для любителей походов и пеших прогулок.