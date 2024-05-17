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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Талибы уточнили данные о жертвах стрельбы в Бамиане

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) уточнили данные о жертвах и пострадавших в результате стрельбы в городе Бамиан.

"К сожалению, сегодня вечером в городе Бамиан произошла стрельба по населению, в результате которой трое иностранцев и один афганец были убиты и четверо иностранцев, трое афганцев, получили ранения", - написал в соцсети пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани.

По его словам, силовики начали поиск убийц и на данный момент по этому делу арестованы четыре человека.

"Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ) решительно осуждает это нападение, выражает свои глубокие соболезнования семьям жертв и заверяет, что все преступники будут найдены и наказаны", - заявил Кани.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за это нападение.

Ранее информационное агентство Amaj News со ссылкой на местные источники сообщило, что по меньшей мере восемь человек, в том числе четверо иностранных туристов, были застрелены неизвестными вооруженными боевиками на рынке города Бамиан.

Кроме того, агентство сообщает о взрыве вблизи шиитской мечети Шах Душамшир, расположенной в первом районе Кабула. Данных о пострадавших у источников агентства пока нет. Талибы пока эту информацию не комментировали.

Афганистан МВД Кабул Бамиан
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