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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Шольц и Макрон сожалеют, что Грузия решила удалиться от европейского пути

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Германия и Франция "глубоко обеспокоены" ситуацией в Грузии, говорится в совместном заявлении федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Наши две страны были горячими защитниками европейского пути Грузии и активно поддерживали решение Европейского совета в декабре 2023 года предоставить Грузии статус кандидата (на вступление в ЕС - ИФ)", - отмечается в документе, опубликованном сторонами в воскресенье.

Шольц и Макрон заявили о своем "глубоком сожалении" в связи с решением грузинского правительства и находящейся у власти партии "удалиться от этого пути, действуя против наших общих европейских ценностей и устремлений грузинского народа, в частности, через принятие закона о "прозрачности иностранного влияния".

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Как подчеркивается в заявлении Шольца и Макрона, "европейский путь Грузии был намечен, но скорость и направление движения зависят от Грузии".

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния".

Документ со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и СМИ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне наложила вето на принятый парламентом закон.

Грузия Германия Олаф Шольц Франция Эммануэль Макрон
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