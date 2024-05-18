Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом 14 мая закон "О прозрачности иностранного влияния".

"Сегодня я наложила вето на закон, который по своей сути и духу является российским законом и противоречит нашей Конституции и европейским стандартам", - сказала она на брифинге в субботу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял журналистам, что закон не имеет ничего общего с российским законом и направлен на получение информации о поступающих неправительственным организациям средствах из-за рубежа.

Согласно информации председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили, в Грузии зарегистрированы более 30 тысяч неправительственных организаций.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". Документ со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и СМИ.