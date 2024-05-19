Американский корабль New Shepard стартовал в суборбитальный полет с туристами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый американский корабль New Shepard в стартовал в суборбитальный полет с коммерческим экипажем в составе шести космических туристов, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа вошли американский предприниматель Мэйсон Энджел, основатель французской пивоварни Brasserie Mont Blanc Сильвен Хирон, программист Кеннет Хесс, пенсионерка Кэрол Шаллер, пилот Гопи Тотакура, а также бывший капитан ВВС США 90-летний Эд Дуайт.

Запуск ракеты с кораблем New Shepard в рамках миссии NS-25 был осуществлен в рамках миссии NS-25 в 10:35 по времени Восточного побережья США (17:35 по Москве) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

За время существования программы New Shepard уже было осуществлено шесть успешных суборбитальных миссий с экипажем. Всего 31 человек побывал на границе между атмосферой Земли и космосом и вернулся обратно на Землю.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.