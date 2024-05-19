Корабль Blue Origin с туристами совершил суборбитальный полет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль New Shepard в воскресенье совершил успешный суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести космических туристов, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Спускаемый аппарат с использованием парашютной системы совершил мягкую посадку в районе стартовой площадки.

Запуск ракеты с кораблем New Shepard в рамках миссии NS-25 был осуществлен в рамках миссии NS-25 в 10:35 по времени Восточного побережья США (17:35 по Москве) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

В состав экипажа входили американский предприниматель Мэйсон Энджел, основатель французской пивоварни Brasserie Mont Blanc Сильвен Хирон, программист Кеннет Хесс, пенсионерка Кэрол Шаллер, пилот Гопи Тотакура, а также бывший капитан ВВС США 90-летний Эд Дуайт.

Весь полет продлился около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут.

Первая ступень ракеты после отделения совершила управляемую вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

За время существования программы New Shepard теперь уже осуществлено семь успешных суборбитальных миссий с экипажем. Всего 37 человек побывали на границе между атмосферой Земли и космосом и вернулись обратно на Землю.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.