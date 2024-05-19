Азербайджан и Армения предложили Ирану помощь в связи с жесткой посадкой вертолета

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан готов оказать всю необходимую поддержку в операции по поиску вертолета, на борту которого находились иранские официальные лица во главе с президентом Ибрахимом Раиси, заявил МИД страны.

"Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. Мы надеемся и молимся за их безопасность и защиту, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия. Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку", - говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь в МИД Армении заявили, что Ереван готов оказать всю необходимую поддержку Тегерану в связи с инцидентом с вертолетом с президентом Ирана на борту.

"Армения как близкий и дружественный сосед Ирана готова оказать всю необходимую поддержку", - говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что "шокированы новостями из Ирана, наши мысли и молитвы с президентом Раиси, министром Абдоллахианом и всеми остальными".

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

Как заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, туман и плохая погода затрудняют поисково-спасательную операцию.