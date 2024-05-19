Трое спасателей пропали в районе жесткой посадки вертолета с Раиси
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Обществе Красного Полумесяца Ирана, входящем в состав Международного Красного Креста, потеряли связь с тремя спасателями, которые вели поиски вертолета на северо-западе Ирана, сообщает газета The Guardian.
В гуманитарной организации отметили, что поисковые работы будут замедлены из-за ухудшения погодных условий - "сильного похолодания" с дождем.
Вертолет, на борту которого находился президент Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.
В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.
Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, долетели до места назначения.