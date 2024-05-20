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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 10:18

Ryanair увеличила выручку в минувшем фингоду на 25%, лучше прогноза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, увеличила чистую прибыль в 2024 финансовом году на 46%, выручку – на 25%.

Совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на сумму 700 млн евро.

Как говорится в пресс-релизе Ryanair, чистая прибыль по итогам фингода, завершившегося 31 марта, составила 1,92 млрд евро по сравнению с 1,31 млрд евро годом ранее. Собственный прогноз компании для этого показателя составлял 1,85 млрд евро.

Годовая выручка авиаперевозчика составила 13,44 млрд евро против 10,78 млрд евро в предыдущем фингоду. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 13,37 млрд евро.

В минувшем фингоду компания перевезла 183,7 млн пассажиров – на 9% больше, чем годом ранее, несмотря на задержки с поставками самолетов Boeing, а также отмену порядка 950 полетов в марте из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Загруженность рейсов Ryanair увеличилась до 94% с 93%.

Авиакомпания ожидает роста объема пассажирских перевозок в 2025 фингоду на 8%.

Спрос на летний сезон является позитивным, и количество бронирований авиабилетов выше, чем было годом ранее, говорится в пресс-релизе. Однако в компании отмечают, что ее возможности в плане ценообразования были хуже ожиданий, и в начале года ей пришлось стимулировать спрос больше, чем годом ранее.

Акции Ryanair теряют в цене 0,7% на торгах в понедельник. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 2%.

Ryanair
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