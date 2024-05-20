Li Auto увеличила выручку в I квартале на 36%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto Inc. увеличил выручку в первом квартале на 36%, при этом его чистая прибыль упала на 36%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 592,6 млн юаней ($82 млн) по сравнению с 929,7 млн юаней за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,63 млрд юаней.

Квартальная выручка Li Auto выросла до 25,63 млрд юаней с 18,79 млрд юаней годом ранее. Показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков в 25,42 млрд юаней, однако темпы роста выручки были минимальными более чем за три года.

Операционные расходы автопроизводителя в минувшем квартале подскочили в 1,7 раза до 5,87 млрд юаней.

Поставки электромобилей Li Auto в январе-марте выросли в 1,5 раза до 80,4 тыс. единиц против 52,584 тыс. единиц годом ранее. Показатель, однако, был в 1,6 раза ниже уровня четвертого квартала 2023 года (131,805 тыс. электромобилей).

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале поставки автомобилей составят 105-110 тыс. единиц, выручка – 29,9-31,4 млрд юаней.

В апреле Li Auto отгрузила 25,787 тыс. электромобилей – на 0,4% больше, чем годом ранее.

ADR Li Auto теряют в цене 4,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года стоимость бумаг упала на 33,5%.