Производитель электромобилей Li Auto увеличил квартальную выручку на 11%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года китайский производитель электромобилей Li Auto Inc. увеличил выручку на 11%, однако его чистая прибыль снизилась более чем в 2 раза на фоне роста операционных расходов, а также инвестиций в исследования и разработки (R&D).

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 1,1 млрд юаней ($154,4 млн) против 2,31 млрд юаней годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 854,5 млн юаней.

Квартальная выручка Li Auto составила 31,68 млрд юаней против 28,65 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 30,27 млрд юаней.

В минувшем квартале поставки электромобилей компании увеличились на 25% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года - до 108,591 тыс. единиц. Темпы роста, однако, замедлились по сравнению с первым кварталом, когда они составили 53%.

Li Auto рассчитывает увеличить поставки электромобилей в третьем квартале до 145-155 тыс. единиц. Согласно прогнозу компании, ее выручка в текущем квартале составит 39,4-42,2 млрд юаней, то есть, повысится на 13,7-21,6% в годовом выражении.

Операционные расходы автопроизводителя в апреле-июне выросли на 24%, до 5,7 млрд юаней, инвестиции в R&D повысились на 25%, до 3 млрд юаней.

С начала 2024 года стоимость ADR Li Auto упала на 43,3%.