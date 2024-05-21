Аргентина не будет отзывать посла из Мадрида

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей осудил решение Испании окончательно отозвать посла из Буэнос-Айреса в связи с кризисом в двусторонних отношениях, и добавил, что посла из Мадрида отзывать не будет, передает EFE.

"Это наносит ущерб международному имиджу Испании и показывает, насколько она высокомерна", - заявил Милей.

МИД Испании решил окончательно отозвать посла Марию Хесус Алонсо после последних заявлений аргентинского президента в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса.

19 мая Милей на митинге ультраправых в Мадриде назвал Санчеса коррупционером, объяснив это тем, что в отношении жены премьер-министра было инициировано антикоррупционное расследование. Испанский МИД отозвал посла для консультаций и потребовал от Милея извинений. Правительство Аргентины ответило, что это Санчес должен извиняться, а Милей сделал новые жесткие заявления.