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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Аргентина не будет отзывать посла из Мадрида

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей осудил решение Испании окончательно отозвать посла из Буэнос-Айреса в связи с кризисом в двусторонних отношениях, и добавил, что посла из Мадрида отзывать не будет, передает EFE.

"Это наносит ущерб международному имиджу Испании и показывает, насколько она высокомерна", - заявил Милей.

МИД Испании решил окончательно отозвать посла Марию Хесус Алонсо после последних заявлений аргентинского президента в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса.

19 мая Милей на митинге ультраправых в Мадриде назвал Санчеса коррупционером, объяснив это тем, что в отношении жены премьер-министра было инициировано антикоррупционное расследование. Испанский МИД отозвал посла для консультаций и потребовал от Милея извинений. Правительство Аргентины ответило, что это Санчес должен извиняться, а Милей сделал новые жесткие заявления.

Буэнос-Айрес МИД Мадрид Педро Санчес Аргентина Хавьер Милей
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