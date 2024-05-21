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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Испания отзвала посла из Аргентины

Президент Аргентины Милей назвал это решение "бессмысленным" и "типичным для социалиста"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство Испании решило окончательно отозвать посла Марию Хесус Альбарес из Аргентины, пишет El Mundo со ссылкой на заявление главы испанского МИД Хосе Мануэля Альвареса. "Бессмысленное решение, типичное для социалиста", - прокомментировал отзыв посла президент Аргентины Хавьер Милей

Мадрид решил окончательно отозвать посла после заявлений, которые Милей сделал вечером 20 мая. Он назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса трусом и обвинил его в намерении устроить в Аргентине переворот в союзе со сторонниками экс-президента страны Кристины Киршнер.

Уровень дипломатических отношений между странами теперь будет понижен до поверенного в делах.

19 мая на митинге ультраправой испанской партии "Голос" в Мадриде Милей обвинил Санчеса в коррупции на том основании, что в отношении жены испанского премьера проводилось антикоррупционное расследование. Испанский МИД объявил, что отзовет посла из Буэнос-Айреса для консультаций и потребовал от Милея извинений.

Правительство Аргентины на это ответило, что это Санчес должен извиниться, после чего Милей сделал очередные заявления.

Испания МИД Педро Санчес Аргентина Хавьер Милей
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