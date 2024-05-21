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Caterpillar направит $800 тыс. на урегулирование обвинений в расовой дискриминации

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, направит $800 тыс. на урегулирование обвинений в расовой дискриминации при приеме на работу на одном из ее предприятий.

Эта сумма пойдет на выплаты зарплат и процентов пострадавшим соискателям, говорится в сообщении министерства труда США. Кроме того, Caterpillar предложит рабочие места 34 людям, которые по мнению Минтруда, могут претендовать на работу в компании.

В деле в общей сложности фигурировали 60 чернокожих соискателя, пытавшихся устроиться на работу на завод Caterpillar в штате Иллинойс в период с 30 марта 2018 года по 30 марта 2020 года.

"Компания также обязалась обеспечить отсутствие дискриминации в ее политике и процедурах найма, а также обучение всех менеджеров и других должностных лиц, принимающих решение о найме", - отмечают в Минтруда.

Акции Caterpillar теряют в цене 1,2% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 21%.

Caterpillar США
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