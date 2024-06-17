Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские активы американской Caterpillar - включая завод спецтехники в городе Тосно (ООО "Катерпиллар Тосно", Ленинградская обл.) и московскую лизинговую "дочку" (ООО "Катерпиллар Файненшнл") - переданы российской компании, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна.

Согласно информации ЕГРЮЛ, сделка была закрыта к 14 июня, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar перешел к зарегистрированному в августе 2022 года московскому ООО "ПСК - Новые решения". Основным собственником этой компании с начала июня является ЗАО "Балчуг Капитал" (99%), оставшимся 1% долей владеет Артем Орусь (1%).

Ранее в июне Орусь сменил на должности гендиректора ООО "ПСК - Новые решения" Кирилла Полишкина. Полишкин, как сообщалось, контролировал 99% долей ООО "ПСК - Новые решения" через ООО "Ромуальд" вместе с Яном Вейцманом, которому в "Ромуальде" принадлежал оставшийся 1% долей. По данным открытых источников, Полишкин в прошлом работал заместителем директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Sberbank CIB, а Вейцман возглавлял управление по работе с клиентами Сбера в металлургии и горнодобывающей промышленности.

Передачу активов Caterpillar российскому инвестору в конце 2023 года одобрил своим распоряжением президент РФ Владимир Путин.

Caterpillar весной 2022 года приостановила работу завода в городе Тосно из-за введения санкций и логистических сбоев на фоне начала военной операции на территории Украины.

Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом Cat, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортировала на свои европейские заводы. ООО "Катерпиллар Тосно" является правопреемником СП "Невамаш", зарегистрированного в 1994 году, когда американская компания начала выпуск комплектующих для спецтехники совместно с "Кировским заводом".

По данным аналитической системы "СПАРК- Интерфакс", выручка предприятия за 2021 год составила почти 5,9 млрд руб., в 2023 году - упала до 210 млн руб. Компания три года подряд отражает чистый убыток - почти 890 млн руб. в 2021 году и примерно по 2 млрд - в 2022 и 2023 годах соответственно.

Оборот ООО "Катерпиллар Файненшл", которое специализируется на лизинге спецтехники, по итогам 2023 года упал до 800 млн руб. с 10,3 млрд руб. в 2021 году. Чистый убыток компании за прошлый год превысил 1 млрд руб., в то время как по итогам 2021 года прибыль компании была выше 1,5 млрд руб.