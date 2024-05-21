Жителям Рафаха приостановили раздачу еды из-за ее нехватки и проблем с безопасностью

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) во вторник объявило о временном прекращении распределения продовольствия среди жителей города Рафах на юге сектора Газа.

"Раздача продовольствия приостановлена из-за нехватки припасов и отсутствия безопасности", - говорится в сообщении на странице БАПОР в соцсети X.

Там отметили, что лишь семь из 24 медицинских центров БАПОР продолжают работать, причем сотрудники агентства последние 10 дней не получали медицинские принадлежности из-за перекрытия КПП "Керем-Шалом" и "Рафах". В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве призвал Израиль снять ограничения на поставки медицинской помощи в сектор Газа; по его словам, основной канал ее доставки через Египет оказался прерван.

Одновременно с тем президент Кипра Никос Христодулидис заявил журналистам, что морской маршрут по доставке помощи в анклав работает согласно графику. По данным его офиса, четыре судна из США и Франции возят грузы из Ларнаки в анклав – между пятницей и воскресеньем в сектор направили 1 тыс. тонн помощи. В порту Ларнаки тем временем скапливаются поставки из ОАЭ, США, Великобритании, Румынии и других стран для последующей переброски на возведенный американскими военными плавучий пирс у берегов Газы.

Во вторник в Газе шли бои: подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжали продвигаться через лагерь для беженцев в Джебалии, операция здесь началась две недели назад. Также были зафиксированы очередные авиаудары в Рафахе. В ЦАХАЛ отчитались, что за сутки атаковали в анклаве свыше 70 вражеских объектов, включая военные склады, тренировочные лагеря, площадки для запуска ракет, наблюдательные посты.

The Times of Israel сообщает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подверг критике прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который направил запрос на оформление ордеров на его арест. По словам премьера, действия Хана подрывают способность демократических стран бороться с террористами, укрывающимися среди гражданских лиц, а также вредят репутации МУС. Также он отверг обвинения, что Израиль мешает поставкам еды и воды в Газу: премьер подчеркнул, что половина объемов воды поступают туда из Израиля, и кроме того, он поставил свыше 500 тыс. продовольствия и направил 20 тыс. грузовиков с медикаментами.

Планы МУС во вторник раскритиковал премьер Польши Дональд Туск. "Попытки показать, что премьер Израиля и лидеры террористической организации – одно и то же, причастность к этому международных институтов – неприемлемы", - сказал он. В свой черед глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что попытки получить ордера на арест одновременно Нетаньяху и лидеров ХАМАС – ошибочны и создают ложные параллели. В то же время он напомнил, что Париж признает независимость МУС и что его судьи сами решат, выдавать ли ордера.

Между тем придерживающийся правых взглядов министр, курирующий нацбезопасность Израиля, Итамар Бен Гвир заявил новостному сайту Kikar HaShabbat о надеждах, что Израиль возьмет под управление сектор Газа. "Это подразумевало бы восстановление еврейских поселений, но этого недостаточно, продолжил министр, повторив призыв способствовать добровольной иммиграции жителей Газы, хотя, уточнил он, речь не идет об отъезде всех", - информирует The Times of Israel. Он объяснил, что, если сотни тысяч палестинцев покинут анклав, туда сможет переехать больше израильтян. "Я был бы очень счастлив жить в Газе", - подытожил министр.

Тем временем представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари вновь констатировал, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников по-прежнему остаются в тупике. Он отказался комментировать информацию о попытках прокурора Хана добиться ордеров на арест лидеров Израиля и движения ХАМАС.

Посол США в Израиле Джейкоб Лью во вторник заявил, что установить официальные отношения между Израилем и Саудовской Аравией не выйдет без урегулирования ситуации в Газе и обсуждения перспектив государственности палестинцев. По его словам, США и Саудовская Аравия приближаются к заключению договора в сфере безопасности - одной из составных частей более широкого соглашения, однако подключить к нему Израиль, нормализовав его отношения с Эр-Риядом, это более сложная задача из-за палестинской проблемы. Он подчеркнул, что будущее палестинское государство должно быть демилитаризованным, а Израилю нужно иметь право на самозащиту; при этом региональная интеграция с участием Израиля крайне важна для сдерживания Ирана. Посол подчеркнул, что успех данного начинания стал бы "переломным моментом истории", но враждебные силы попытались сорвать шансы на нормализацию ситуации посредством нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 35 тыс. 647, за сутки погибли еще 85 человек. Число раненых возросло до 79 тыс. 852 - еще на 200 человек за день. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.