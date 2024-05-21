В ООН считают, что поставки гумпомощи в Газу по морскому пути может провалиться

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Проект доставки гуманитарной помощи в сектор Газа по морскому пути может потерпеть неудачу, если не удастся создать безопасные условия работы для гуманитарных организаций, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на заявление представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

"Мы повторили просьбу о предоставлении альтернативных маршрутов для облегчения поставок помощи. Если мы не получим необходимого разрешения и не добьемся согласования по использованию дополнительных маршрутов, этот проект может не увенчаться успехом", - отметил представитель ВПП ООН Стив Таравелла.

Он подчеркнул, что в субботу ни одна из 11 фур с гуманитарной помощью, которые покинули плавучий пирс, возведенный американскими военными у побережья сектора Газа, не прибыла в анклав. По данным представителя ВПП, эти фуры "перехвачены толпой людей", собравшихся недалеко от пирса.

AP отмечает, что перевозки гуманитарной помощи с пирса в сектор Газа прекратились в воскресенье после того, как субботний конвой не смог добраться до складов в анклаве.

Как заявила пресс-секретарь ВПП Абир Этефа, "организация пересматривает логистику и меры безопасности и ищет альтернативные маршруты в Газе".

В организации также сообщили о приостановке раздачи гумпомощи в городе Рафах на юге сектора Газа из-за нехватки продовольствия и невозможности обеспечить безопасность.

В пятницу плавучий пирс, возведенный армией США, начал принимать первые партии гуманитарной помощи, предназначенные для жителей анклава.

Ранее Соединенные Штаты и гуманитарные организации уточняли, что морской маршрут не может служить заменой наземным путям. В ООН отмечали, что сектор Газа больше не получает по земле топливо, что усложняет доставку помощи жителям анклава. В Агентстве США по международному развитию (USAID) указывали на проблемы с безопасным распределением продовольствия среди населения сектора.

Гуманитарные организации предупреждали, что у них иссякают запасы продовольствия и топлива на юге сектора Газа. USAID и ВПП заявляли, что на севере анклава начался голод.

Израиль подчеркивает, что не ограничивает поставки помощи в анклав и обвиняет ООН в задержках с распределением поступивших грузов. Израильские власти добавляют, что серия атак движения ХАМАС на КПП "Керем-Шалом" нарушила процесс доставки помощи.

Израильские военные 7 мая взяли под контроль КПП "Рафах" в секторе Газа - на ключевом сухопутном маршруте, соединяющем Египет и анклав.