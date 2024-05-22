США запустили на орбиту группу разведывательных спутников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с группой спутников в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии NROL-146 на орбиту будут выведены спутники оптико-электронной разведки.

Запуск ракеты со спутниками был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 01:00 по местному времени (в 11:00 по Москве).

Детальные сведения о предназначении спутников и их количестве строго засекречены.

Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, указали в ведомстве.

Спутники были созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.