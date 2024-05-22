Рябков назвал вбросом заявление о выводе в космос противоспутникового аппарата

Сергей Рябков Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Заявление Пентагона о том, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый аппарат - это информационный вброс, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе, и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, это тоже не новость", - сказал он.

Москва "всегда последовательно выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств", напомнил дипломат.

"И не случайно Россия с целым рядом других государств двигает дальше инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе. Поэтому американцы могут говорить все, что угодно, наша политика от этого не меняется, - сказал Рябков. - Если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе, космической деятельности укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области и прежде всего к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США полагают, что Россия 16 мая вывела на орбиту противоспутниковый аппарат.

"Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, как мы считаем, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сказал он и добавил, что спутник находится на той же орбите, что и правительственный спутник США.